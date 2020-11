Il meteo per weekend ed inizio settimana: qualche nube, vento forte su Liguria e prime gelate in pianura

Correnti più fredde da Nord Est che nel corso del weekend apporteranno un calo termico e locali annuvolamenti sabato mattina. Il rimescolamento atteso favorirà il dissolvimento delle nebbie e foschie e ci saranno effetti anche sulla qualità dell'aria, con gli inquinanti che la stavano facendo da padrone nei bassi strati atmosferici. Più freddo la domenica mattina con colonnina di mercurio finalmente sotto 0 °C, sul settore di pianura.

Al mare domani venti fortissimi il mattino sulla Liguria di Ponente , in attenuazione nel tardo pomeriggio.

Ad inizio settimana l'alta pressione tornerà nuovamente protagonista riproponendo nebbie in pianura e temperature miti in montagna con un prosieguo di Novembre ancora eccezionalmente asciutto. Forse una svolta da giovedì prossimo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre

Tempo con nubi irregolari in pianura e sulla costa, in progressivo dissolvimento da domenica. Minime in pianura intorno 1-3°C e massime 7-12°C. Al mare minime intorno 4-8°C e massime 12-14°C. Possibili gelate sul settore rurale. In pianura venti deboli da Nord in rinforzo sui rilievi soprattutto settore occidentale e settentrionale del Piemonte. Al mare venti fortissimi con raffiche oltre i 70 Km/h in attenuazione dal pomeriggio di oggi.

Da lunedì 23 novembre

Cielo sereno con termometro in ripresa, con ricomparsa delle nebbie sui bassi piani da martedì.

