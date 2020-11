Servizio di manutenzione invernale sulla rete stradale provinciale: oggi la consegna alle ditte per l'avvio del servizio

A seguito delle risultanze della gara di appalto per il servizio di manutenzione invernale sulla rete stradale provinciale, viene oggi data consegna alle ditte per l'avvio della manutenzione.

Il servizio ha un impegno economico di 2.366.800 euro per due stagioni invernali nei periodi da novembre ad aprile, e prevede sul territorio della Provincia di Savona, diviso in dodici lotti, la manutenzione invernale con lo sgombero neve e il trattamento antighiaccio.

La Provincia di Savona ha provveduto alle consuete verifiche dei requisiti tecnici, della documentazione e dei mezzi presentati dalle ditte risultanti dalla gara e dopo avere redatto determina dirigenziale di affidamento del servizio alle ditte conformi, può oggi dare la consegna dei lavori e dare il via da domani alla manutenzione invernale, che per il primo anno è prevista fino al 5 maggio 2021.



Dichiarazione del consigliere provinciale delegato dottoressa Luana Isella: "Oggi la consegna alle ditte dell'appalto neve e saremo quindi operativi da domani in avanti con il salaggio e spazzamento strade con un affidamento della durata di due anni. Quest'anno e il prossimo sono coperti da questo appalto e quindi un grande risultato per la Provincia di Savona che ancora una volta è riuscita a garantire nei tempi tutti quelli che sono i servizi di manutenzione sulle nostre strade, a maggiore ragione sul discorso della neve e del sale".