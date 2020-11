Visita nel savonese per l'assessore regionale Giampedrone: "Interventi fondamentali per quasi 8 milioni di euro" (FOTO e VIDEO)

In mattinata, il passaggio a Laigueglia con l'incontro con il sindaco Roberto Sasso del Verme: "Oggi la visita dell'assessore regionale Giampedrone e l'inizio del cantiere per 'la difesa della costa', che vedrà realizzarsi un primo lotto con l'allungamento dei moli a levante (il secondo lotto prevede l'allungamento di quelli di ponente) e un massiccio rinpascimento, così da ampliare e difendere il nostro litorale - il commento su Facebook del primo cittadino laiguegliese - Sicuramente un'opera fondamentale che avrà anche una ricaduta importante sui nostri ospiti, che troveranno un fronte mare più ampio, più sicuro e più bello. Noi come amministrazione ci abbiamo creduto e speriamo che il risultato ci ripaghi per l'impegno rendendo il nostro borgo sempre più attraente".

