Savona, “Piccoli giardinieri, grande futuro”: ai Giardini di piazza delle Nazioni un patto per il verde e la comunità

Si chiama “Piccoli giardinieri, grande futuro”, il progetto che il Comune di Savona si appresta ad avviare ai Giardini di piazza delle Nazioni, nel quartiere Oltreletimbro con un patto di collaborazione.

La pratica è stata presnetata in giunta dall'assessore competente, Maria Gabriella Branca, we preved euna forma di collaborazione che unisce cittadinanza attiva, scuole, associazioni e amministrazione comunale per prendersi cura del verde urbano.

L’iniziativa si inserisce nel solco del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall’articolo 118 della Costituzione, che riconosce e valorizza il ruolo dei cittadini, singoli o associati, nello svolgimento di attività di interesse generale. Un approccio che l’Amministrazione savonese ha formalizzato con l’approvazione, nel 2022, del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Il progetto nasce da una proposta presentata dai rappresentanti del Quartiere Oltreletimbro, in collaborazione con l’associazione Cammino G. Onnis ODV, ed è strettamente collegato al progetto “Le radici dello sport”, promosso da Agenzia InLiguria e dall’Assessorato regionale allo Sport, con accordo attuativo siglato con il Comune di Savona. Nell’ambito di quest’ultima iniziativa è prevista la piantumazione di 20–25 specie arboree autoctone all’interno dei giardini, con l’obiettivo di creare un vero e proprio ecosistema verde e un’area a forte valenza didattica.

Una volta completata la piantumazione, prenderà il via il Patto di collaborazione “Piccoli giardinieri, grande futuro”, che punta a trasformare la porzione del Parco delle Nazioni di fronte alle scuole elementari e materne in uno spazio educativo, partecipato e vissuto quotidianamente dalla comunità.

Il patto prevede una serie di attività: laboratori didattici con le scuole, incontri informativi rivolti alla cittadinanza, piccoli eventi divulgativi e iniziative di educazione ambientale realizzate in collaborazione con gli istituti scolastici e con altre associazioni o gruppi informali attivi sul territorio. L’obiettivo è, da un lato, prendersi cura del verde urbano, dall’altro coinvolgere bambini e famiglie in un percorso di consapevolezza ambientale e di cittadinanza attiva.

Il Comune di Savona sosterrà il progetto fornendo, nei limiti delle proprie disponibilità, beni materiali, attrezzature di base e supporto operativo, coordinando l’intervento della cooperativa incaricata della manutenzione del verde e affiancando le attività con il personale degli uffici competenti. È inoltre prevista una copertura assicurativa contro gli infortuni per i partecipanti alle iniziative.