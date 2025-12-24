Al chitarrista savonese Federico Briasco il premio Segovia 2025

Il prossimo 29 dicembre, il Teatro delle Grazie di Bergamo ospiterà il 23º Segovia Day, cornice prestigiosa per la consegna del Premio Segovia 2025 dove ad essere premiato sarà il chitarrista savonese Federico Briasco.

Organizzato dall’Associazione Bergamo Chitarra, il riconoscimento celebra annualmente il concertista capace di distinguersi per talento e dedizione professionale, rendendo omaggio alla memoria del leggendario Andrés Segovia. La scelta di Briasco conferma il suo ruolo di primo piano nel panorama musicale internazionale, premiando una carriera costruita su rigore e passione.La motivazione del premio, firmata dal presidente Giacomo Parimbelli, esalta il "nobile chitarrismo" di Briasco, definendolo un interprete fedele dei repertori internazionali e un virtuoso capace di coniugare l'esecuzione magistrale con una costante ricerca didattica. Questo successo assume anche un profondo valore simbolico e affettivo: Federico segue infatti le orme del padre, l’indimenticabile Pino Briasco, già insignito dello stesso premio nel 2012. Si tratta di un passaggio di testimone storico che celebra una tradizione familiare d'eccellenza unica nel suo genere.

La cerimonia di premiazione sarà coronata da un concerto solista del premiato, che offrirà al pubblico bergamasco una prova della sua arte come concertista e trascrittore. Il Premio Segovia 2025 si aggiunge a un palmarès già ricco di prestigiosi riconoscimenti, tra cui la Chitarra d’Oro del 2008, consolidando ulteriormente la reputazione di Briasco come interprete capace di spaziare con naturalezza dal solismo agli insiemi orchestrali, mantenendo sempre viva la missione della divulgazione culturale.