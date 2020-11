Rom 40enne originario del savonese in manette: deve scontare quasi 13 anni per furti e rapine

Questa mattina, militari della Stazione Carabinieri di Montiglio impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno identificato su strada il quarantenne H.W., nomade originario del savonese ma domiciliato in un piccolo comune dell’Astigiano, già noto per numerosi precedenti.

In seguito ad accertamento con la banca dati delle Forze di Polizia, è emerso a suo carico un provvedimento di cumulo pene emesso il 18 novembre dalla Corte d’Appello di Torino che lo ha condannato a scontare 12 anni e 9 mesi di reclusione in quanto responsabile, in concorso con altri soggetti, di diversi furti in abitazione, rapine a mano armata e ricettazione commessi nel biennio 2014-2015 nelle province di Asti, Alessandria, Genova, Varese e Piacenza.

Espletate le operazioni di fotosegnalamento, l’uomo è stato associato alla Casa di Reclusione di Asti.