"Il forte vento di questa notte ha spezzato in due un grosso albero di eucalipto che da un terreno privato si è abbattuto su via Rocca. Per fortuna nessun ferito e sembrerebbe pochi danni".

Lo scrive su Facebook il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo.

"Sono in corso da parte dei vigili del fuoco, allertati dagli abitanti della zona, i lavori per la rimozione dell’albero. Sul luogo anche la polizia locale Pollupice" conclude il primo cittadino.