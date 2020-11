Nuovo impianto a gas Tirreno Power: fissata la riunione tra l'azienda, la Provincia e i sindaci di Vado e Quiliano

Il prossimo martedì 1 dicembre si terrà la riunione in videoconferenza convocata dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri tra i vertici di Tirreno Power, i sindaci di Vado Ligure e Quiliano Monica Giuliano e Nicola Isetta, Unione Industriali e i sindacati.

Al centro il progetto della centrale che prevede un nuovo impianto a gas naturale da 800 mw, per un importo complessivo dei lavori che si attesta sui 300 milioni di euro e come specificato dall'azienda avrà un impatto importante anche per quanto riguarda i posti di lavoro.

L'amministrazione comunale vadese si era espressa in maniera positiva spiegando che valuteranno attentamente il progetto, contrarie invece le associazioni ambientaliste, preoccupate che si vengano a creare problemi per la salute dei cittadini.