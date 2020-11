Varazze, alta velocità in via Baglietto nei pressi dell'asilo: istituito il limite di velocità a 30 km/h

Velocità troppo alta degli automobilisti in via Baglietto a Varazze nei pressi della scuola dell'infanzia e il comandante della polizia locale Mauro Vercesi opta per l'istituzione in via sperimentale del limite di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia.

In quel tratto della centrale via varazzina è presente un restringimento naturale all'altezza dell'intersezione con via Quartini e proprio quel punto è in corrispondenza dell'asilo "L'isola che non c'è". Nella fascia oraria di uscita degli alunni la circolazione pedonale aumenta in modo sensibile con il rischio infatti che si possano creare possibili pericoli connessi alla circolazione viaria e pedonale dei bambini e degli stessi accompagnatori.

Il limite di velocità sarà quindi presente nel tratto di via Baglietto compreso tra Via Cavour ed il soprastante ponte di attraversamento pedonale di accesso a via Garibaldi.