Millesimo, nuova rotonda in via Trento Trieste: lavori al via la prossima settimana

"Dalla prossima settimana la viabilità di Millesimo cambierà volto". Questo l'annuncio del sindaco Aldo Picalli.

Il crono-programma dell'amministrazione comunale infatti, prevede l'avvio dei lavori per la realizzazione di una nuova rotonda in via Trento Trieste, con intersezione di via Garibaldi e via Cavour. Nella zona di fronte al Banco Azzoaglio.

"Dovremo tutti fare i conti con un temporaneo disagio per gestire la viabilità con un impianto semaforico e aree di cantiere. Sarà però un sacrificio momentaneo che porterà ad uno snellimento del traffico e più sicurezza stradale, sia pedonale, sia automobilistica" conclude il primo cittadino.