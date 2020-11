Un anno dall'alluvione che sferzò Quiliano. Assessore Pirotto: "Risolte le criticità più importanti, ora lavoriamo per la tutela del territorio"

3 milioni e 165 mila euro. Questa la cifra stanziata dal comune di Quiliano per la messa in sicurezza del territorio a causa degli ingenti danni dell'alluvione avvenuta un anno fa, il 23 e 24 novembre del 2019.

Ad essere particolarmente colpite le frazioni con gli imponenti crolli e cedimenti stradali avvenuti alla Faia, ai Tecci e a Roviasca. Zone estremamente in ginocchio e isolate per qualche ora.

"Si è trattato di tutti interventi dai 50mila ai 350mila euro, importanti che toccano tutto il territorio, se guardiamo il lato positivo è che abbiamo lavorato anche per la messa in sicurezza futura totale - il commento dell'assessore ai lavori pubblici Silvio Pirotto - i lavori i più importanti sono tutti finiti ed alcuni minori sono in fase di ultimazione. Abbiamo sistemato tutte le somme urgenze che avevamo, i nostri uffici hanno lavorato benissimo"

600 mila euro per due fronti franosi sono stati stanziati a Roviasca, 950mila euro ai Tecci, 300mila alla Faia oltre a via Vaccamorta prima di Roviasca e nella strada che dalla frazione porta a Monte Baraccone.

Oltre naturalmente agli interventi in via Pue, via Villanova, località Gallo, Nocetta e Montagna, via Capanne, via Pellegrini, via Viarzo e rio Pattano.

"Abbiamo delle direttrici che in caso di alluvione ci permettono di tornare sulla viabilità principale, l'anno scorso invece le frazioni erano rimaste completamente bloccate. Con fatica siamo riusciti ad intervenire, la tutela del territorio è da recuperare tutta anche da parte dei cittadini" ha continuato Pirotto.