Albenga, è lutto sotto le due torri: a 71 scomparso l'ex insegnante Carmine Di Lieto

E' lutto sotto le torri di Albenga. La città ingauna piange infatti, all'età di 71 anni, la scomparsa dell'ex insegnante di matematica e fisica Carmine Di Lieto.

Molto conosciuto non solo per il suo ruolo nel mondo scolastico, per aver insegnato all’istituto Agrario e all’Itis di Campochiesa, alle scuole medie e infine all'Alberghiero di Alassio. Carmine infatti era padre di Alfonso, titolare della pizzeria "Le Anfore", in pieno centro storico, dove non era insolito trovarlo.

Amante di arte e storia locale, in gioventù aveva fatto parte del corpo dei bersaglieri. Carmine lascia quattro figli e l'affetto della comunità ingauna, che in queste ore attraverso i social network sta esprimendo tutto il suo cordoglio.

La salma rimarrà nell’abitazione di San Fedele fino a martedì quando verrà trasferita al Tempio Crematorio.