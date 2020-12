Celle, rimossi tre semafori: la viabilità torna, o quasi, alla normalità

Dopo mesi e mesi di code a causa dei lavori di adeguamento idraulico del rio S. Brigida, gli automobilisti tirano un sospiro di sollievo. Dalle 20.14 a Celle il traffico è tornato alla normalità, o quasi.

Da questa sera sono stati rimossi i due semafori sull'Aurelia e quello presente in via Colla che è tornata così a senso unico a salire.

I cellesi così potranno ritornare ad effettuare il classico tragitto per tornare sull'Aurelia attraversando largo Giolitti, piazza Volta e svoltando in via S. Brigida nei pressi della fabbrica Olmo.

Quest'oggi gli operai di Anas hanno asfaltato proprio in via Santa Brigida e poi sono stati temporizzati i semafori con la successiva rimozione dei tre impianti. Nei prossimi giorno via gli interventi in via Colla ma nel frattempo la viabilità è tornata alla normalità facendo tirare un sospiro di sollievo ai cittadini.

Si dovrà però aspettare ancora qualche mese con il pronunciamento del Tribunale per sapere l'esito della perizia sulle case danneggiate nei pressi di piazza Costa.