Quiliano, il Covid non ferma la biblioteca: dal 1° dicembre attivato il servizio "libri da asporto"

In ottemperanza a quanto previsto nel Dpcm del 3 novembre 2020, le biblioteche devono rimanere chiuse, ma la chiusura non esclude tuttavia il prestito esterno. La biblioteca civica "A. Aonzo" di Quiliano, punto di riferimento del territorio da oltre 50 anni, per venire incontro ai numerosi utenti, ha predisposto la modalità di prestito su prenotazione.

Dal 1° dicembre verrà sistemata all’ingresso una postazione per il prestito e la restituzione dei libri senza entrare in Biblioteca. La prenotazione, specificando i libri che si vogliono prendere in prestito e/o quelli che si vogliono restituire, potrà essere effettuata con le seguenti modalità: via e-mail inviando la richiesta a biblioteca@comune.quiliano.sv.it oppure telefonicamente al n. 0198878311 in orario di biblioteca.

Il personale verificherà sul catalogo la disponibilità dei libri richiesti; si segnala tuttavia la possibilità, per chi preferisce far da solo, di consultare la pagina del blog della Biblioteca “Catalogo online e novità”: https://bibliotecaquiliano.blogspot.com/p/novita.html.

Queste le regole per garantire la sicurezza dell’utenza e del personale della biblioteca:

- nel giorno e nell’orario concordato sarà possibile ritirare i libri prenotati e da restituire (il Servizio è attivo in orario di Biblioteca ovvero: martedì 9.00-12.00 - 15.00-18.00 / mercoledì 15.00-18.00 / giovedì 9.00-12.00 / venerdì 15.00-18.00 / sabato 9.00-12.00). Verrà fissato un appuntamento ogni 15 minuti, si raccomanda pertanto di essere puntuali e di indossare la mascherina;

- non sarà possibile entrare in biblioteca e richiedere i libri allo sportello;

- il ritiro e l’eventuale restituzione avverranno all’ingresso in una postazione opportunamente segnalata;

- i libri restituiti verranno messi in isolamento preventivo per 10 giorni.

Per i nuovi utenti sarà possibile procedere all’iscrizione alla Biblioteca solo on line inviando una richiesta via email a biblioteca@comune.quiliano.sv.it indicando i seguenti dati: Nome Cognome - Professione - Data di nascita – Indirizzo e allegando la scansione del documento di identità.