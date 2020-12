Calice, anziano cade da una fascia e muore: inutili i soccorsi

Un uomo di 83 anni intorno alle 15.30 sarebbe caduto da una fascia del suo orto a Calice e purtroppo per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. L'episodio si è verificato in via Inomonte.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, dell'automedica della Croce Verde di Finalborgo e dei carabinieri ma per l'anziano 80enne una frattura cervicale gli sarebbe stata fatale. A dare l'allarme è stata la figlia, che ha visto il corpo del padre riverso sull'erba.

Avrebbe fatto un volo di circa due metri. Non si esclude però anche l'ipotesi che la caduta dall'alto sia legata a un malore improvviso e che pertanto, al momento dell'impatto col suolo, in realtà l'uomo fosse già deceduto.