Carabinieri Compagnia Albenga, weekend di duro lavoro: due arresti e varie denunce

Nel weekend appena trascorso, i carabinieri della Compagnia ingauna sono stati impegnati in una serie di interventi che hanno avuto come epilogo due arresti e varie denunce.

A Borghetto i militari della Stazione, nel corso di una operazione antidroga hanno arrestato un marocchino 26 enne. Lo straniero era stato segnalato da alcuni cittadini che sospettavano spacciasse ai giovani del posto. I carabinieri, dando seguito alla segnalazione, hanno svolto una serie di servizi di pedinamento all’esito dei quali hanno individuato l’uomo che è stato bloccato in via IV Novembre.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, altrettante di hashish e denaro contate provento dell’attività di spaccio. Sono stati anche sequestrati due telefoni cellulati utilizzati per ricevere le richieste dei “clienti”, che verranno analizzati al fine di ricostruire pienamente il traffico di droga da lui gestito. L’arresto dello spacciatore è stato convalidato dal giudice, che lo ha sottoposto al divieto di dimora in provincia di Savona, in attesa del giudizio, con patteggiamento, il 22 dicembre prossimo. Nell’ambito della stessa operazione è stata segnalata alla Prefettura di Savona una donna di Imperia trovata in possesso di pochi grammi di hashish.

Ieri sera a Loano, i miliari dell'Arma della stazione sono intervenuti su segnalazione del 112 poiché un uomo che stava prendendo le sigarette al distributore, è stato vittima di un tentativo di furto del portafogli da parte di due stranieri. Ne è nata una colluttazione all’esito della quale la vittima del tentato furto ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni. Al termine degli accertamenti i militari hanno denunciato di due stranieri, marocchini di 34 e 46 anni per tentata rapina.

Sempre ieri sera ad Albenga, in piazza del Popolo, i militari della Radiomobile e della Stazione hanno arrestato un cittadino polacco di 46 anni, residente a Ortovero, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed evasione. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, voleva entrare in un bar, chiuso alle 18 in ottemperanza alle norme anti Covid. Al rifiuto dell’esercente ha cominciato a danneggiare le porte di ingresso, inveendo contro il titolare.

Sul posto sono intervenute due pattuglie. Alla vista dei militari si è scagliato contro di loro, cercando di colpirli con calci e pugni. Non senza difficoltà è stato bloccato e ammanettato. Condotto in caserma è stato arrestato e su ordine del Pubblico Ministero condotto agli arresti domiciliari nella sua residenza di Ortovero. Qualche ora dopo l’uomo è evaso ed è stato di nuovo intercettato dalla pattuglia in Albenga. I militari lo hanno nuovamente arrestato e stavolta rinchiuso nelle camere di sicurezza a disposizione dell’ autorità giudiziaria che questa mattina lo giudicherà col rito direttissimo.

Un altro intervento nelle prime ore della notte ha visto l’impegno di una pattuglia delle radiomobile poiché in Albenga un cittadino straniero si è reso responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente. I militari sono intervenuti nell’abitazione perché al termine dell’ennesimo litigio l’uomo aveva percosso la donna con un bastone causandole la frattura del setto nasale con lesioni guaribili in 20 giorni. Subito è scattato il codice rosso per cui l’uomo è stato denunciato e allontanato urgentemente dalla casa famigliare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla propria convivente.