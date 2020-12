La scuola di Calizzano resterà chiusa nella giornata di domani, mercoledì 2 dicembre.

Questa la nota diramata dal sindaco Pierangelo Olivieri: "In conseguenza dell'allerta meteo nivologica diramata dalla Protezione civile (si ricorda che l'arancione è la massima per neve), la scuola per gli alunni di Calizzano e Bardineto resterà chiusa".

"Seguiranno indicazioni da parte dall'Istituto Comprensivo circa l'attivazione della didattica a distanza" conclude il primo cittadino Olivieri.