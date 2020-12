Alassio: "passaggio di consegne" a mezzanotte e un minuto tra Galtieri e Melgrati

Un "avvicendamento notturno", alla mezzanotte e un minuto di ieri, in consiglio comunale ad Alassio.

Il vice sindaco Angelo Galtieri, che durante la sospensione dall'incarico di Marco Melgrati ne ha ricoperto il ruolo di sindaco in qualità di "facente funzione", nel momento in cui è decaduta la sanzione del Primo Cittadino, ha restituito la fascia.

Una sorpresa? Un colpo di scena? No, una promessa. Del resto ieri, nell'intervista rilasciata a Savonanews, Melgrati aveva già anticipato questo passaggio. Aveva infatti dichiarato: "So che è in programma un consiglio comunale. Sono pochi punti all'ordine del giorno e presumo che si concluderà prima della mezzanotte. Ma se così non fosse, io dalle 00:01 sarò di nuovo in carica e pienamente operativo" (leggi tutti i dettagli nell'intervista QUI).

Tornato sulla poltrona più alta del consiglio comunale alassino (o come preferisce dire lui "in sella", vista la sua ben nota passione per l'equitazione), il sindaco Melgrati ha colto l'occasione per ringraziare il vicesindaco Galtieri e tutta la maggioranza per il lavoro svolto senza di lui.