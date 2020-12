Celle, posizionate le luminarie natalizie: tutto pronto anche per il presepe dei Ferrari

Da domenica sono iniziati gli interventi di posizionamento delle luminarie nel centro storico di Celle, in via Colla, ai Piani e sulla passeggiata.

Il comune ha stanziato 15mila euro per le luci natalizie che verranno accese l'8 dicembre insieme al presepe dei Ferrari.

Due km e mezzo di presepe che parte da via Colla per arrivare nella frazione cellese e che si può ammirare in ogni angolo della strada scorgendo queste figure costruite da luci, canne di bambù e fascette, ognuno con una storia diversa, pastori, animali (mucche, maiali, cani, pecore), contadini, raccoglitori di olive e molti altri personaggi.

"In questo momento c'è bisogno anche di queste piccole cose - spiega il sindaco Caterina Mordeglia - posizioneremo la classica passerella rossa nel caruggio e i commercianti riceveranno a giorni i loro alberi di Natale da posizionare all'esterno dei negozi".

Il presepe potrà essere visitato tutti i giorni dall'8 dicembre fino al domenica 6 gennaio dalle 17.00 all'01.00 (senza creare assembramenti per via dell'emergenza sanitaria) per poter godere al massimo del fascino notturno di questi luci che illuminano la frazione cellese.