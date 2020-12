E' arrivata la neve nell'entroterra savonese: le previsioni per le prossime ore

L’attesa neve è arrivata. Come indicato dalle previsioni meteo, la coltre bianca ha iniziato ad imbiancare nelle ore notturne l’entroterra savonese, in particolare la Val Bormida, la Valle Erro e la zona di Sassello. Con accumuli significativi in quasi tutte le località valligiane. Neve mista pioggia con forte vento avvicinandosi alla costa.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore: dopo la neve moderata nelle prime ore della giornata, dal pomeriggio è prevista un'attenuazione dei fenomeni con miglioramento in serata. Venti settentrionali di burrasca su ABC, forti su DE. Sensibile calo termico con disagio fisiologico per freddo anche lungo la costa. Mare localmente agitato al largo, stirato sotto costa.

Domani invece, nelle prime ore venti forti settentrionali su B, in attenuazione nel corso della mattinata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.