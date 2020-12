Neve in Val Bormida: 40 cm sul monte Settepani (Osiglia). Temperature sotto lo zero. A6 chiusa al traffico pesante

"Già dalla serata di ieri la neve ha fatto la sua comparsa su quasi tutte le zone interne della Liguria con accumuli localmente consistenti. Il nivometro della rete Omirl posto a monte Settepani (oltre 1300 metri di quota, nel comune di Osiglia) segnala 40 centimetri, 28 a Urbe Vara Superiore, 13 a Campo Ligure (Genova), 10 a Ferrania (Cairo Montenotte) una decina anche a Scurtabò (Varese Ligure, La Spezia) mentre un paio di centimetri sono caduti a Triora (Imperia)". Questo il bollettino diramato da Arpal questa mattina.

"Ma anche in molte altre vallate si sono registrati fenomeni nevosi mentre, altrove ha prevalso la pioggia; i fenomeni proseguono anche in queste ore, deboli, in particolare sul settore centrale della regione e lungo le coste di Levante. Per quanto riguarda la pioggia, nelle ultime 12 ore, da segnalare i 46 millimetri raccolti da Corniolo (Riomaggiore, La Spezia) e i 41 di Sciarborasca (Cogoleto, Genova)".

"Per quanto riguarda i venti settentrionali, forti o di burrasca in molte zone, si segnalano sui rilievi raffica a 148.3 km/h al Lago di Giacopiane (Genova) mentre, in costa, 106.2 a Fontana Fresca (Sori, Genova)".

"Temperature ovviamente molto basse nelle zone interne: -6.2 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) e Pratomollo (Borzonasca, Genova), -5.5 a Monte Settepani (Osiglia), -4.6 a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova), -3.7 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia), -3.3 a Piampaludo (Sassello), -3.2 a Barbagelata (Lorsica, Genova), -3.0 a Monte Pennello (Genova). Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 6.3, Savona Istituto Nautico 2.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 5.7, La Spezia 5.0" concludono da Arpal.

Intanto, l'Autostrada A6 Torino-Savona è stata chiusa al traffico pesante. Scrive su Facebook la consigliera provinciale Luana Isella: "Attenzione lungo la Sp 29 che verrà utilizzata come via di sfogo dell’autostrada per i camion".