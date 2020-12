"Spazio per tutti": dal 4 dicembre al via la rassegna di dirette online di divulgazione astronomica

"Spazio per tutti" è la nuova rassegna di dirette online di divulgazione astronomica, gratuita e aperta a tutti, a cura dell’Associazione Ligure Astrofili POLARIS A.P.S. in collaborazione con con il G.A.S. Gruppo Astrofili Savonesi.

Gli incontri, che inizieranno il 4 dicembre, saranno in diretta, si svolgeranno sempre di venerdì sera alle ore 21 e ci sarà la possibilità di porre delle domande ai relatori scrivendole nella chat dedicata che sarà attivata a tale scopo.

Il primo ospite della rassegna sarà il Dott. Davide Cenadelli, ricercatore dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che parlerà de “Le meraviglie del Cielo autunnale/invernale” ovvero di tutto quello che si può vedere nel cielo, in questo periodo, ad occhio nudo dal balcone, con un semplice binocolo o con un telescopio. Il Dott. Cenadelli è un divulgatore scientifico ed ha tenuto, negli ultimi anni, molte conferenze di astronomia al Museo di Storia Naturale e a Palazzo della Meridiana.

Per poter seguire l'evento, assolutamente gratuito e aperto a tutti, basterà collegarsi alla piattaforma Zoom

