Cadibona chiuso per gelicidio: un ramo sfonda il parabrezza dell'auto della polizia locale

"Eravamo fermi con la macchina ma non abbiamo fatto in tempo a ripartire perché un ramo ci ha sfondato il parabrezza".

L'ispettore capo della polizia locale Luciano Angileri era presente sulla strada provinciale 29 del Cadibona con un collega per controllare la situazione della strada. Nel frattempo è giunto l'imprevisto che fortunatamente non ha provocato problemi fisici agli agenti ma che ha prontamente costretto gli stessi ad avvisare la Prefettura per chiudere la strada per via del gelicidio, in quanto non ci sarebbero al momento le condizioni di sicurezza.

Sono in corso le verifiche dei tecnici della Provincia e oltre ai vigili del fuoco sul posto sono giunti anche i volontari della protezione civile.