Lieve sversamento di gasolio in un rio a Varazze: intervengono Capitaneria e Vigili del Fuoco

Si verifica un lieve sversamento di gasolio e scatta l'intervento della Capitaneria e di due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varazze.

In un rio nel levante varazzino poco prima dei Piani d'Invrea era stata segnalata la presenza di un forte odore e per evitare ulteriori criticità tutti gli enti si sono attivati compreso il Comune e la polizia locale.

È stata effettuata anche un'analisi delle acque da parte di Arpal.

"Non si sa ancora l'origine, vogliamo capire le cause e intervenire conseguentemente" ha detto il Sindaco Luigi Pierfederici.