Maxi confisca di oltre 6 kg di oro, gioielli e diamanti per 760mila euro: anche un savonese segnalato

Sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Valenza oltre 6 chili di lingotti e lamine d’oro, due bracciali in oro bianco con pietre preziose incastonate e diamanti naturali per 809,10 carati, per un valore totale di 758mila euro.

Le attività hanno portato alla segnalazione alla Prefettura ed alla Camera di Commercio di Alessandria di cinque persone, quattro dei quali rappresentanti legali di società con sede in Italia, in provincia di Cagliari, Alessandria e Savona, e in Belgio, responsabili, a vario titolo, per commercio non autorizzato di oggetti preziosi, in quanto privi di apposita licenza di pubblica sicurezza, e commercio di metalli preziosi privi di marchio identificativo e titolo legale.

La confisca è avvenuta nell’ambito dei consueti servizi di controllo economico del territorio finalizzati a prevenire condotte di evasione fiscale ed il reimpiego di capitali o beni di provenienza illecita nel settore della fabbricazione, del commercio e della mediazione di oggetti preziosi.

A seguito dei sequestri amministrativi eseguiti dai finanzieri, la Prefettura e la Camera di Commercio di Alessandria hanno emanato i rispettivi provvedimenti di confisca amministrativa.