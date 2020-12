Prosegue a nevicare in Val Bormida: accumuli importanti (FOTO e VIDEO)

Continua a nevicare in Val Bormida. Da questa notte, la coltre bianca sta ricoprendo l'intero entroterra savonese con accumuli significativi ovunque, in particolare nelle località situate più in alto.

I nivometri della rete Omirl - si legge nel bollettino diramato da Arpal - registrano 18 centimetri a Monte Settepani (Osiglia), 14 a Ferrania (Cairo Montenotte), 10 a Dego Girini e 8 a Urbe Vara Superiore.

In mattina Arpal ha modificato l'allerta (LEGGI ARTICOLO). I fenomeni sono destinati a proseguire in giornata e anche domani, sabato 5 dicembre.