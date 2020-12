Coronavirus: in Liguria 314 nuovi positivi a fronte di 3.708 tamponi

Peggiora leggermente, rispetto a ieri, il dato relativo ai contagiati per il Coronavirus nella nostra regione. Oggi, a fronte di 3.708 tamponi sono risultati positivi in 314, ovvero uno ogni 11,8 pari all'8.46%.

Nella nostra provincia i positivi sono stati 81, mentre nell'imperiese sono stati 34. A Genova 146 e, infine, a Spezia 39. Non riconducibili alla residenza in Liguria 14 nuovi positivi.

Sono 27 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria (relativi ad un arco temporale che va dal 2 novembre al 4 dicembre), quattro dei quali nella nostra provincia: un uomo di 87 anni deceduto il 25 novembre all'ospedale di Albenga, un uomo di 85 anni deceduto il 27 novembre all'ospedale di Albenga, un uomo di 79 anni deceduto il 28 novembre all'ospedale di Albenga e un uomo di 85 anni deceduto il 1° dicembre all'ospedale San Paolo di Savona.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 622.736 (+3.708)

Totale antigenici rapidi: 86.151 (+4.828)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 53.475 (+314)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 10.539 (-516)

Casi per provincia di residenza

Imperia 844 (-150)

Savona 1.158 (-4)

Genova 6.046 (-315)

La Spezia 1.664 (-9)

Residenti fuori regione o estero 379 (+69)

Altro o in fase di verifica 457 (-7)

Totale 10.539 (-516)

Ospedalizzati: 990 (-21) | 93 (-6) in terapia intensiva

Asl 1 - 111 (-1) | 10 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 93 (+1) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 283 (-10) | 31 (-4) in terapia intensiva

Evangelico - 23 (-1) | 5 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 129 (-2) | 8 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 126 (-) | 9 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 104 (-1)) | 6 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 112 (-5) | 10 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 9.528 (-488)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 40.435 (+803)

Deceduti: 2.501 (+27)