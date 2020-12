Maltempo e isolamento Val Bormida, rischi per i servizi sanitari: interrogazione urgente della minoranza cairese

Interrogazione urgente della minoranza depositata in Comune a Cairo Montenotte, alla luce dei gravi disagi causati del maltempo e in vista delle ulteriori problematiche legate al temuto e ulteriore possibile gelicidio.

Di seguito il documento integrale firmato dai consiglieri Matteo Pennino, Alberto Poggio, Giorgia Ferrari, Nicolò Lovanio e Silvano Nervi :

Alla luce della nevicata odierna (4 dicembre), che ha causato disagi alla viabilità dovuti alla chiusura per i mezzi pesanti sia dell’autostrada A6 Savona-Torino sia della strada provinciale 29 del Colle di Cadibona, tra Altare e Savona

Considerato che risulta che entrambe le strade siano state chiuse anche alle auto per il gelicidio e per il tempo necessario a rimuovere gli alberi caduti sulla carreggiata e che con il maltempo sempre più spesso la Val Bormida rischia l'isolamento, vista la fragilità dei collegamenti e i molteplici problemi ad essa collegati

Visto che nelle condizioni descritte (sempre più frequenti) diventa difficile - se non addirittura impossibile nei momenti di effettivo isolamento - raggiungere gli ospedali di Savona e Pietra Ligure

Visto che il punto di primo intervento dell'ospedale di Cairo è nuovamente chiuso, nonostante le garanzie date dal sindaco sul fatto che, dopo la chiusura avvenuta la scorsa primavera, non ve ne sarebbero state altre

Considerato, altresì, che è stato chiesto più volte ad Asl 2 e alla Regione di dotare il nostro territorio di una seconda automedica (richiesta effettuata dai sottoscritti consiglieri il 28/10/2020, rimasta senza riscontro ) e che tale servizio è quanto più necessario alla luce della chiusura del punto di primo intervento e della stagione invernale

Considerato, inoltre, che in occasione del maltempo verificatosi il 23 e 24 novembre dello scorso anno e dell'interruzione dei collegamenti sulla A6 e sulla provinciale del Colle di Cadibona, Asl 2 e Regione Liguria avevano deciso di potenziare i servizi sanitari aggiungendo un'automedica per la Val Bormida, poi sospesa

Alla luce delle risposte date in quell'occasione da Asl 2, secondo la quale i numeri degli interventi non giustificherebbero il mantenimento della seconda automedica

Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri comunali Matteo Pennino, Alberto Poggio, Giorgia Ferrari, Nicolò Lovanio e Silvano Nervi

INTERROGANO IL SINDACO PER SAPERE:

-se Asl 2 e Regione abbiano risposto alla richiesta dei sindaci del distretto socio sanitario delle Bormide di dotare il territorio valbormidese di una seconda automedica del 118 per far fronte alle difficoltà nei collegamenti stradali e alle difficoltà nel raggiungere i luoghi in cui è stato chiesto l’intervento

-in caso negativo si chiede che sia rinnovata la richiesta e si chiede di sollecitare una rapida risposta, assumendo tutte le iniziative di competenza

-quali azioni ed iniziative l'amministrazione intenda intraprendere al fine di garantire un'adeguata risposta sanitaria ai cittadini.