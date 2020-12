La Polizia Locale ritorna a Noli: sciolta la convenzione con il comando di Spotorno

" Con una scelta, lungamente ponderata, l'amministrazione ha sciolto la convenzione, in vigore dal 2018, che accorpava i corpi di Polizia Locale di Noli e Spotorno sotto un unico comando. Come è stato chiarito dal consigliere delegato, Antonio Bonora, nel corso della seduta consiliare dello scorso 26 novembre, la decisione è stata motivata soprattutto dall'esigenza di garantire a Noli un servizio che, nella modalità attuale, si è dimostrato inadeguato ". Lo comunica Lucio Fossati, sindaco di Noli.

"Pertanto, dal 1° gennaio 2021 i nostri sei agenti torneranno ad essere a tutti gli effetti in servizio esclusivo a Noli. Martedì 1° dicembre si è svolto un incontro tra il sindaco, il consigliere Bonora, il capo area dott. Flavio Peluffo ed i componenti della Polizia Locale, per definire i dettagli del trasferimento e i ruoli operativi, in un clima positivo di condivisione del percorso" conclude il primo cittadino nolese.