Torna il maltempo in Liguria: da stasera nuova allerta neve nell'entroterra

Continua questa lunga fase instabile con caratteristiche invernali sulla Liguria. Nelle prossime ore, infatti, è atteso il ritorno di piogge diffuse e nevicate nelle zone interne. ARPAL ha, quindi, emanato una nuova 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗠𝗘𝗧𝗘𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗡𝗘𝗩𝗘. Questo il dettaglio:

𝗭𝗢𝗡𝗘 𝗗, 𝗘 (𝗩𝗘𝗥𝗦𝗔𝗡𝗧𝗜 𝗣𝗔𝗗𝗔𝗡𝗜 𝗗𝗜 𝗣𝗢𝗡𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗘 𝗟𝗘𝗩𝗔𝗡𝗧𝗘): 𝗚𝗜𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗔𝗟𝗟𝗘 𝟮𝟭.𝟬𝟬 𝗗𝗜 𝗢𝗚𝗚𝗜 𝗟𝗨𝗡𝗘𝗗𝗜’ 𝟳 𝗗𝗜𝗖𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗔𝗟𝗟𝗘 𝟯.𝟬𝟬 𝗗𝗜 𝗗𝗢𝗠𝗔𝗡𝗜, 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗘𝗗𝗜’ 𝟴, 𝗽𝗼𝗶 𝗔𝗥𝗔𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗔𝗟𝗟𝗘 𝟯.𝟬𝟬 𝗔𝗟𝗟𝗘 𝟵.𝟬𝟬 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗚𝗜𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟰.𝟬𝟬

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗕 (𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗢𝗡𝗘): 𝗚𝗜𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗔 𝗠𝗘𝗭𝗭𝗔𝗡𝗢𝗧𝗧𝗘 𝗔𝗟𝗟𝗘 𝟭𝟰 𝗗𝗜 𝗗𝗢𝗠𝗔𝗡𝗜 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗘𝗗𝗜’ 𝟴 𝗗𝗜𝗖𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

Tra la serata di ieri e la mattinata di oggi lunedì 7 dicembre, deboli precipitazioni temporalesche hanno coinvolto il Levante della regione e localmente anche il centro (accompagnati da grandine). I fenomeni proseguiranno ancora fino a metà giornata mentre, dalla serata, una nuova fase perturbata interesserà tutta la regione con piogge diffuse, rovesci, in particolare sul centro Levante e nevicate sui versanti padani e le zone interne dell’estremo Ponente e del settore centrale. Nevicate che, dunque, torneranno a interessare tratti autostradali, nelle zone interne del settore centrale d’intensità generalmente debole, sui versanti padani anche moderata, con quota neve in calo fino a 2-300 metri. Non si escludono episodi di pioggia mista a quote inferiori. Le precipitazioni insisteranno fino alle ore centrali di domani, martedì 8 dicembre, seguite da una graduale attenuazione dei fenomeni anche se il freddo si farà sentire in particolare sul centro Ponente della regione. Da segnalare inoltre il rinforzo dei venti dai quadranti meridionali a Levante, dai settori settentrionali sul resto della regione, fino a burrasca e ancora la mareggiata di libeccio sul Levante nella giornata di oggi.

Ecco i fenomeni meteorologici segnalati dall’AVVISO METEO emesso questa mattina:

𝗢𝗚𝗚𝗜 𝗟𝗨𝗡𝗘𝗗𝗜’ 𝟳 𝗗𝗜𝗖𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘: fino al pomeriggio instabilità con bassa probabilità di temporali forti su C. Nuovo peggioramento tra sera e notte, piogge diffuse, rovesci, deboli nevicate su D, E ed interno B, quota neve in progressivo calo fino a 200-300 m con interessamento delle relative tratte autostradali. In serata rinforzo dei venti da Nord, Nord-Ovest su A, B, D, da Sud-Est su C: raffiche di 60-70 km/h. Mareggiata di Libeccio su C, localmente agitato su B, (periodo 7 sec). La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

𝗗𝗢𝗠𝗔𝗡𝗜 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗘𝗗𝗜’ 𝟴 𝗗𝗜𝗖𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘: tra la notte ed il mattino perturbato con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio e quantitativi significativi sulle zone B, C. Neve a bassa quota (200-300 m) d'intensità moderata su D, E, debole su interno B, coinvolte anche le relative tratte autostradali; non si escludono episodi di pioggia mista a quote inferiori. Deboli nevicate sopra 500-600 m anche su interno A. Venti fino burrasca da Nord, Nord-Ovest su A, B, D, E, da Sud, Sud-Est su C: raffiche fino 80-90 km/h. Disagio fisiologico per freddo nelle ore notturne su B, D, E.

𝗗𝗢𝗣𝗢𝗗𝗢𝗠𝗔𝗡𝗜 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗢𝗟𝗘𝗗𝗜’ 𝟵 𝗗𝗜𝗖𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘: possibili residue spolverate nevose fino a bassa quota (300-400 m) su D, E. Possibili raffiche di vento forte da Nord, Nord-Ovest (40-50 km/h) su A, B, D.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.