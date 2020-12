Tetto in fiamme in una abitazione di Pallare

In fiamme il tetto di una abitazione: l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio odierno a Pallare. Ancora da chiarire le cause.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Cairo Montenotte, affiancati da un rinforzo da parte della centrale di Savona: il rogo è stato prontamente domato.

I Vigili del fuoco avevano inoltre richiesto per ragioni di sicurezza anche un'ambulanza di appoggio al Servizio Emergenza Sanitaria (ex 118) ma per fortuna il mezzo di soccorso non si è rivelato necessario in quanto non si sono registrate persone ferite, ustionate o intossicate da fumi e gas.