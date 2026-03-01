 / Cronaca

Auto in fiamme nel sottopasso dell’Aurelia ad Albenga

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento ingauno

Intervento questa mattina, intorno alle 8, nel sottopasso della via Aurelia in regione Cavallo ad Albenga, dove una Peugeot 206 ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, insieme ai carabinieri e alla polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare la viabilità durante le operazioni.

L’incendio è stato domato in breve tempo, evitando ulteriori conseguenze. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo, con ogni probabilità legate a un problema di natura tecnica.

