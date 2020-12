L'ira di Vaccarezza contro l'ultimo DPCM: "Ci condanna a un Natale che non ci meritiamo"

Il commento di Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria, di fronte all'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "L' Italia è un paese strano e, nonostante il tempo passi, il progresso e l'evolversi della civiltà non riescono ugualmente a smussare quegli angoli spigolosi che fanno sì che il nostro Paese, troppe volte, venga ritenuto una nazione notoriamente orientata a lasciare incredulo chi la osserva.

Questo provvedimento restringe e limita le nostre libertà e lo fa su una base concettuale sbagliata; quella che, incredibilmente, parifica la condizioni di un comune come quello di Milano a quelle di un comune come Spotorno. Esemplificando: la signora Maria (tutti ne conosciamo una) potrà tranquillamente andare dalla sua abitazione di Milano centro, a trovare la sorella che abita nel quartiere più periferico e lontano del capoluogo lombardo; mentre la signora Maria che abita a Spotorno (in comune hanno solo il nome, ma non gli stessi diritti), non avrà la possibilità di ricongiungersi con la sorella che abita a Noli. I casi qui possono moltiplicarsi a dismisura e, soprattutto nella nostra regione e nel savonese in particolare, esistono una miriade di comuni separati da poche centinaia (per non dire decine) di metri, all'interno dei quali i parenti stretti non avranno la possibilità di incontrarsi.