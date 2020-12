Toirano, il consigliere Roberto Bianco: "È giunta l'ora di chiudere in consiglio comunale il capitolo del vecchio progetto sulla Cava Martinetto"

Il tema delle cave è sempre molto sentito nella vita economica, politica e sociale toiranese. Per questo motivo Roberto Bianco, capogruppo dello schieramento consiliare “Non solo Centro”, torna sull’argomento della ex cava Martinetto con un messaggio perentorio.

Bianco infatti ha protocollato questa mattina in Comune la sua proposta di annullamento in autotutela del progetto predisposto per il sito della ex cava Martinetto chiedendo che venga votata nel primo consiglio comunale utile.

Nel testo del capogruppo di Non solo Centro si legge: “Chiedo che al primo Consiglio Comunale venga portato in votazione l’annullamento in autotutela di ogni delibera, atto, provvedimento, relazione e conseguenti e/o comunque connessi progetti, contratti in essere e/o previsti al fine di portare a compimento il progetto di abbancamento del materiale nel sito "Ex Cava Martinetto", come disposto dalla ex Amministrazione del Sindaco Lionetti; col fine ultimo di realizzare un polo Sportivo Outdoor - Progetto della nuova Amministrazione con Sindaco Sig. Giuseppe De Fezza. Al fine di chiudere il capitolo, discordante tra i gruppi, delle liti sulla terminologia Bonifica=Discarica”.

Prosegue Bianco: “Inoltre, il sottoscritto comunica la propria volontà a partecipare attivamente, con esiti possibilmente positivi, alla vertenza che vedrà contrapposta la cittadinanza in merito alla questione "Cava TORRI", rappresentata da tutti i Consiglieri Comunali, alla norma Regionale sul diritto "Cavazione e COLMAMENTO dei siti cava con Bonifica Progettuale", presentata ad INIZIO CONCESSIONE, da cui la necessaria fideiussione prestata di 309.874,14 EURO”.

Fin dal suo insediamento come consigliere capogruppo, Bianco ha instaurato un costante dialogo con gli organi di informazione locali. Anche da questo punto di vista, tiene a fare una precisazione: “Non è uno strumento di polemica, non mi interessa farne e non è nel mio stile. Al contrario, il mio modus operandi di protocollare gli atti da discutere in consiglio e successivamente informare la stampa, è per rimarcare quanto sia mia priorità informare la cittadinanza di Toirano nel caso non seguissero il Consiglio Comunale”.

Roberto Bianco conclude ancora una volta con un ringraziamento ai cittadini: “Abbiamo un dialogo costante. Il loro supporto con consigli e suggerimenti è sempre fondamentale”.