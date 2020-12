Albisola Superiore, anziano scivola nel Rio Basco: intervento di Vigili del fuoco e 118

Intervento dei Vigili del fuoco e del personale sanitario della Croce Verde di Albisola Superiore nella tarda mattinata di quest'oggi, giovedì 10 dicembre nei pressi del rio Basco, sempre nella cittadina del levante savonese.

L'allarme è stato lanciato per un uomo di circa 80 anni che, per cause non ben chiare, è scivolato nel greto del corso d'acqua. La macchina dei soccorsi si è immediatamente mobilitata e ha trasportato il ferito in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per constatare l'accaduto.