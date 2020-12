Celle, sistemazione delle ex gallerie ferroviarie: il comune pensa a nuovi parcheggi e un'alternativa alla viabilità

187mila euro per sistemare le due gallerie dell'ex ferrovia tra la via Aurelia e via Cassisi e in località Roglio.

Questa la cifra stanziata dal comune che ha intenzione di effettuare un restyling della zona in modo da consentire il transito veicolare in caso di chiusura dell'Aurelia e di creare un collegamento tra il centro di Celle e il confine di Albisola Superiore. Nel caso fosse presente lo spazio necessario sarebbero realizzati anche una serie di parcheggi per le moto e le auto.

L'idea è sul tavolo dell'amministrazione da diversi anni e prevede quindi di sfruttare la lunghezza complessiva delle due gallerie che si attesta sui 500 metri oltre a realizzare nuovi park a due passi dal mare utili soprattutto nel periodo estivo anche offrire un'alternativa viaria.

Il progetto di realizzazione dei nuovi parcheggi è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022.

Nel frattempo è stato affidato l'incarico per lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.