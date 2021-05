Sistemazione ex gallerie ferroviarie a Celle, il comune pensa di liberare dalle moto piazza S. Sebastiano: "Potremo riqualificarla come area pubblica" (FOTO)

E' stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economico dei lavori di realizzazione di una nuova viabilità ciclopedonale e parcheggi a Celle nel tratto compreso tra gallerie dell'ex ferrovia di via Cassisi e in località Roglio per un importo complessivo di 725mila euro.

Questa la deliberazione della giunta comunale propedeutica alla presentazione di un'istanza di finanziamento regionale.

Il comune ha infatti l'intenzione di effettuare un restyling della zona in modo da consentire anche il transito veicolare in caso di chiusura dell'Aurelia creando quindi un collegamento tra il centro di Celle e il confine di Albisola Superiore. Nel caso fosse presente lo spazio necessario sarebbero realizzati anche una serie di parcheggi per le moto e le auto.

L'idea è sul tavolo dell'amministrazione da diversi anni e prevede quindi di sfruttare la lunghezza complessiva delle due gallerie che si attesta sui 500 metri oltre a realizzare nuovi park a due passi dal mare utili soprattutto nel periodo estivo e offrire un'alternativa viaria.

"La creazione di una via alternativa all'Aurelia è l'aspetto principale e se riuscissimo a creare i posteggi anche per le moto potremo liberare Piazza San Sebastiano e riqualificarla in una maniera differente ad esempio come piazza pubblica - spiega il sindaco Caterina Mordeglia - inoltre è al vaglio la realizzazione di un sottopassaggio tra via Trento e via S. Sebastiano, dobbiamo capire se e come si può fare, così come la sistemazione del versante lato Roglio".

Il progetto di realizzazione dei nuovi parcheggi è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022.