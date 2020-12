Meteo, alta pressione poi episodi di maltempo da metà settimana

Risalita dell'alta pressione all'inizio questa settimana con una evoluzione rimane piuttosto incerta, state un orizzonte previsionale limitato. Appare possibile, per il momento, che qualche debole impulso depressionario possa trovare spazio verso le nostre regioni, ma con effetti limitati.

Il quadro meteorologico certo sino a mercoledì sono gelate deboli in pianura e nebbie sui bassi piani e sereno al mare.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi lunedì 14 a giovedì 17 dicembre

Tempo poco nuvoloso oggi, più nubi domani con qualche precipitazione serale su basso Piemonte, in estensione al resto della regione più organizzata e persistente anche mercoledì su Liguria di Ponente. Migliora nella giornata di giovedì. Quota neve tra gli e 800 e i 1200 m. Termometro con minime in pianura intorno -1-3°C e massime 8-9°C. Al mare minime intorno 6-8°C e massime 10-12°C. Venti deboli da Est in pianura. Venti forti da Nord Est al mare.

Da venerdì 18 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso in attesa di un possibile ipotetico nuovo debole peggioramento per il weekend.

