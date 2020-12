Qualità vita 2020, la provincia di Savona guadagna posizioni e si piazza al 48° posto

Qualità della vita 2020 nelle province italiane. Come di consueto torna l'indagine realizzata da "Il Sole 24 Ore", giunta quest'anno alla 31esima edizione.

L'analisi ha tenuto conto di 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati al 2020 in base agli ultimi dati disponibili. L'obiettivo? Analizzare come la pandemia ha impattato in maniera differente sui vari territori. Per rendere la graduatoria più veritiera, è stato inserito tra i parametri l'indice dei casi Covid ogni mille abitanti.

Nella classifica finale la provincia di Savona ha guadagnato terreno, piazzandosi al 48° posto (72° nel 2019). Nel dettaglio: ricchezza e consumi 35°; ambiente e servizi 35°; giustizia e sicurezza 87°; affari e lavoro 46°; demografia e società 105°; cultura e tempo libero 2°.

Le altri province liguri: Genova 19°; Imperia 81° e La Spezia 45°. Il primato nazionale va alla provincia di Bologna. Completano il podio Bolzano e Trento. Milano (prima nel 2018 e 2019) perde 11 posizioni.