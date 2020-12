"Attenzione! Zona ex ristorante Terrenin. Qualcuno uno getta veleno chimico per far morire gatti e cani".

L'allarme è stato lanciato da ieri sui social da parte di alcuni cittadini di Celle preoccupati per l'incolumità degli amici a 4 zampe.

Alcuni gatti infatti nella zona poco prima della frazione di Sanda sono stati ritrovati senza vita e in un caso un proprietario è dovuto intervenire per salvare il proprio animale attualmente in fin di vita.