Cluster Covid nell'rsa a Bardineto: disposta l'autopsia sull'uomo deceduto

Anche per quest'oggi era previsto un intervento da parte degli infermieri ASL per fornire il necessario supporto con un turno al mattino ed uno al pomeriggio. A tal proposito Asl 2 informa che in data odierna ha provveduto a inviare proprio personale di rinforzo all’organico di Villa degli Abeti di Bardineto e a quello di Casa Suarez di Calizzano; ontestualmente per una maggiore tutela delle condizioni delle strutture e dei pazienti è stato deciso di trasferire 11 ospiti della Suarez e 3 ospiti non autosufficienti di Villa degli Abeti presso residenze sanitarie assistenziali Covid 19.