Uomo investito a Pietra Ligure: caccia all'auto pirata

Il luogo dove si è verificato il sinistro sulla via Aurelia, all'ingresso di levante di Pietra Ligure

È caccia all’auto pirata che nella serata di sabato scorso, intorno alle 18, ha investito un 49enne di Pietra Ligure. Secondo la ricostruzione riferita dalla vittima, l'uomo stava attraversando la strada lungo la via Aurelia all'incrocio con via Cassullo (nella zona a levante della città), quando è stato urtato da un mezzo (sempre secondo la testimonianza si tratterebbe di una Ford Fiesta di colore blu) che ha poi proseguito la sua corsa in direzione Loano senza fermarsi a prestare soccorso.

L'impatto inizialmente non sembrava aver provocato danni importanti alla persona colpita, il giorno seguente però l'uomo si è recato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona dove gli è stata riscontrata una costola incrinata e di conseguenza 25 giorni di prognosi.

Sul caso indagano gli agenti della polizia locale, che sperano di avere maggiori informazioni dalle telecamere installate nella zona oltre a eventuali contributi da parte di testimoni. Chiunque fosse in grado di fornire informazioni, è pregato di rivolgersi al comando pietrese.