Calice: dai giovani del paese ecco il progetto 'Sfuso' per promuovere il riciclo, il riuso e non solo

"L’amministrazione comunale di Calice Ligure è lieta di far parte del progetto 'Sfuso', iniziativa riconosciuta come meritevole di essere finanziata dalla Compagnia di San Paolo all’interno di un bando dedicato a progetti ed iniziative proposti da giovani. Il loro progetto, condiviso con alcune associazioni calicesi e non solo in alcuni incontri preliminari e successivamente presentato all’interno di un bando della Compagnia di San Paolo, vede la compartecipazione a vario titolo di enti ed associazioni che da anni promuovono l’importanza dell’aspetto ecologico nella vita di tutti e delle buone e corrette pratiche tese a limitare la produzione di rifiuti purtroppo elevatissima ai nostri giorni". Così l’amministrazione comunale Calice Ligure con un post sulla propria pagina Facebook.