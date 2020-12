Morto per Covid Donato Bilancia: oltre vent'anni fa i delitti nel ponente

Donato Bilancia, punito con ben 13 ergastoli per i delitti confessati e compiuti tra il 1997 ed il 1998, è morto per Covid, all'età di 69 anni, nel carcere Due Palazzi di Padova.

Tra gli omicidi confessati dal "mostro dei treni" o "serial killer delle prostitute", due sono avvenuti nel savonese: il 9 marzo '98 a Varazze venne uccisa la prostituta albanese Stela Truya, mentre il 18 marzo seguente la vittima fu la prostituta ucraina Ljudmyla Zubskova, il cui corpo venne ritrovato sulle alture di Pietra Ligure. Anche laddove non ha commesso omicidi la sua figura aveva fatto capolino, ad esempio nel reperire veicoli coi quali effettuare le sue fughe dalle autorità giudiziarie.

Nel carcere patavino dove era detenuto (dopo i primi anni di detenzione a Marassi dopo l'arresto datato 1998), Donato Bilancia aveva conseguito il diploma in ragioneria, iscrivendosi poi all’università: più precisamente al corso di laurea in Progettazione e gestione del turismo culturale.

Nonostante la pesante condanna a suo carico, aveva continuato a cercare con insistenza la strada per la libertà: dopo aver tentato vanamente la via della revisione del processo, i suoi legali presentarono un ricorso in Cassazione chiedendo che i reati del loro assistito fossero giudicati con il rito abbreviato. A quel punto un eventuale sconto di pena avrebbe garantito la possibilità di usufruire dei benefici di legge aumentando così le chances di uscita dal carcere, ma anche tale tentativo venne respinto.