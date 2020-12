Scontro tra una moto ed un capriolo nell'entroterra di Noli, in frazione Tosse, nel tardo pomeriggio odierno.

L'uomo, in condizioni non gravi, è stato innanzitutto soccorso dai militi della Croce Bianca nolese e dall'automedica del 118, per poi essere trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.