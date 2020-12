Un furgone, per cause non ancora ben chiarite, ha preso fuoco nella primissima serata, intorno alle 19.30, a Vado Ligure, in via Piave.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco per domare le fiamme (operazione riuscita in poco tempo) e bonificare la zona.

Sul mezzo non si trovava alcuna persona, quindi non si sono registrati feriti o intossicati.