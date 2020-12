Coronavirus, Toti: “In Liguria prime vaccinazioni Pfizer entro la fine dell'anno”

“E’ stato rimandato a domani il confronto tra governo e regioni sulla situazione del Natale e in quell’occasione si conosceranno le decisioni normative che l’esecutivo vorrà assumere. A questo proposito la posizione della nostra amministrazione è conosciuta, continuiamo a ritenere che per le festività natalizie si dovrebbe continuare a utilizzare le regole date con le divisioni in aree di rischio, ricordando anche i sacrifici chiesti agli italiani nel mese di novembre per contenere il virus e per consentire un minimo di socialità e dare una possibilità di sopravvivenza alle imprese e alle filiere, a partire da quella agro-alimentare”. Lo ha detto questa sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del punto di aggiornamento serale sul Covid.



“Si conferma – ha continuato Toti – il trend decrescente dell’infezione: il nostro Rt è intorno a 0.73, un dato lievemente superiore ai giorni scorsi, ma giustificato dal fatto che siamo passati da zona arancione a zona gialla. Comunque non ci sono significativi mutamenti. Continuano a scendere i nuovi positivi, sono 350 in meno rispetto a ieri e calano gli isolati a domicilio. Per questo da martedì prossimo l’ospedale Evangelico tornerà alla sua vocazione di medicina generale e non sarà più Covid. Purtroppo sono ancora molti i morti”.

Infine il governatore ha colto l'occasione per riportare quanto emerso in giornata sul fronte vaccinale: “Oggi nel corso della riunione del tavolo tecnico – ha concluso Toti - si è parlato di vaccinazioni: le prime dosi, destinate esclusivamente al personale sanitario, potrebbero arrivare tra il 27 e 28 dicembre, hanno fatto sapere dal Governo, e quindi, sia pure in forma simbolica, le prime vaccinazioni covid potrebbero avvenire già prima della fine dell’ anno e questo mi pare sia un buon modo per festeggiare la fine del 2020”.