Grande Liguria: "Bene l'aumento dell'offerta sanitaria, ma prima andrebbe consolidata quella già esistente"

"In politica ci vuole un salto di qualità, soprattutto quando si parla di argomenti sensibili come la sanità. Per cui sarebbe serio e opportuno non fare propaganda elettorale su tale argomento" cosi commenta in una nota il coordinamento provinciale Grande Liguria.

"Nei giorni scorsi i partiti rappresentati in Regione che fanno parte della minoranza, hanno rimesso in discussione il centro Ictus a Savona, noi non siamo in modo pregiudiziale contrari, ma qualche riflessione va fatta. E' utile creare due doppioni uno a pochi km di distanza dall'altro? O forse è meglio studiare come aprire diversificando l'offerta, ovvero caratterizzare i due centri in modo chiaro, tenendo conto che serve una grande organizzazione, medici e infermieri per fare H24. Ben venga l'aumento dell'offerta sanitaria, ma prima a nostro avviso andrebbe consolidata e irrobustita quella già esiste".

"Per esempio completare Dea di secondo livello con cardiochirurgia, riaprire subito centro nascite a Pietra dove abbiamo 60 km di territorio sguarnito - conclude - In questi giorni si parla di grandi risorse in arrivo per la sanità. Auspichiamo che vengano utilizzate per garantire in Liguria e nella provincia di Savona un vero salto di qualità e che soprattutto ci faccia dimenticare una stagione di tagli sconsiderati".