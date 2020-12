Nuovo carcere nel savonese, Foscolo (Lega) porta il caso in Consiglio comunale a Pietra Ligure

"Dopo la chiusura e la dismissione del carcere Sant’Agostino di Savona quattro anni fa, a dispetto delle dichiarazioni dell’allora Ministro della Giustizia e delle attuali forze di Governo, Savona a oggi è l’unica provincia in tutta Italia a non avere un istituto penitenziario, unico circondario del tribunale privo di carcere, con comprensibili e inevitabili disagi alla procura, agli avvocati, alla Polizia Penitenziaria, ma anche agli stessi familiari dei detenuti".

Così in una nota Sara Foscolo, deputata della Lega, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Pietra Ligure.

"Una carenza inaccettabile, che crea infiniti problemi e che non può andare avanti: a tutt’oggi non esiste un progetto per un nuovo carcere e il Ministero sta ancora valutando possibili soluzioni. Dopo aver interrogato più volte i rappresentanti del Governo in Parlamento, ho deciso di portare la questione anche sul territorio, ora che la problematica è tornata sulle cronache e coinvolto tutte le forze politiche: sono soddisfatta che, a seguito delle battaglie della Lega a Roma, in provincia di Savona anche forze politiche che in precedenza avevano ignorato la questione oggi abbiano ritrovato interesse per questa vicenda, meglio tardi che mai".

"Ho presentato un ordine del giorno da discutere nella prossima seduta del Consiglio comunale di Pietra Ligure: il nostro comune non è direttamente coinvolto, ma accoglie una caserma dei carabinieri e un comando di polizia locale che ne trarrebbero beneficio. Il provvedimento impegna sindaco e giunta a farsi portavoce presso la Regione Liguria perché si attivi con i Ministeri competenti affinché la costruzione del nuovo carcere avvenga nel più breve possibile" prosegue.

"Auspico che ogni forza politica condivida questa iniziativa: con l’impegno di tutti, possiamo sollecitare il Governo ad agire, una volta per tutte" conclude l'onorevole Foscolo.