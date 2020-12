Rispetto norme anti-Covid: il sindaco di Calizzano richiama all'ordine la cittadinanza

"Sono particolarmente dispiaciuto che l’amministrazione debba ricevere segnalazioni di comportamenti che risulterebbero scorretti per la nostra comunità. Proprio in questo specifico momento in cui è necessario essere attenti e scrupolosi. Non è possibile tollerare alcuna leggerezza".

Cosi il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri richiama all'ordine la cittadinanza ricordando le misure di contenimento anti-Covid sul territorio comunale.

"Deve e voglio fare convintamente ricorso al richiamo alla opportuna e necessaria responsabilità personale e di comunità di ognuno - prosegue - In tal contesto ho formalmente richiesto alle forze dell'ordine, stazione carabinieri di Calizzano e comandi superiori, di intensificare i servizi e le attività nei prossimi giorni. Ovviamente nel mio ruolo, non mi asterrò dal segnalare formalmente tutti i casi e i nominativi che mi verranno evidenziati non rispettosi di quanto ripeto, assolutamente necessario, per il bene e la tutela della comunità".

"Con il buonsenso e il rispetto sia delle regole, sia delle persone, potremo superare questo momento" conclude il primo cittadino Olivieri.